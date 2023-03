Auvergne : le vin des volcans

Les volcans sont l’emblème de toute une région ici. On compte 80 volcans s’étirant sur 45 kilomètres et sur des terrains particuliers dans ces terres, on trouve des plantations de vignes. Les Auvergnats connaissent-ils leur vin volcanique ? Les uns en ont entendu parler et d’autres n’en savent rien. Pour profiter de la géologie de certains sols de la région, Jean-Baptiste Deroche, un vigneron du domaine Miolanne, à quitté le Sud du pays pour reprendre six hectares de vignes. Notamment en période de sécheresse, la terre volcanique a une particularité non-négligeable puisqu’elle n’a pas besoin d’eau en grande quantité. À travers le monde, les vins aux origines volcaniques sont rares. Italie, Hongrie, ou encore dans les Îles Canaries, la spécificité des vins volcaniques devient un enjeu commercial très attractif. Pour se faire une place de marque sur les cartes de vin, les vignerons aimeraient d’ici cinq ans arriver à se regrouper. Dans un commerce de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le vin volcanique est une signature. Étiquette colorée, dessins et noms attractifs, ils passent de moins à moins inaperçus. Convaincus de leurs potentiels, les vignerons auvergnats aimeraient atteindre d’ici dix ans les 500 hectares de vignes volcaniques, soit 30 % de plus qu’aujourd’hui. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive