Auvergne : ruée vers le saphir

Le lit de cette rivière cache un trésor. Nous ne vous dirons pas précisément où elle se trouve. Il y a des milliers de saphirs dans cette zone très restreinte. Il s'agit de quelques kilomètres carrés, quelque part en Auvergne. C'est un gisement unique, l'un des plus importants d'Europe. Pour pouvoir l'exploiter, Eric s'est associé au propriétaire du terrain. Afin de préserver sa sécurité, il souhaite rester anonyme. Pour ramasser ses saphirs, il faut une autorisation de la préfecture, sans oublier l'accord de la propriétaire. Mais certains orpailleurs ne respectent pas les règles. Ils élaborent un ouvrage pour piller l'endroit. Ce gisement est devenu l'objet de nombreuses convoitises. Tout commence en 2016 lorsqu'un orpailleur se vente publiquement d'avoir trouvé un coin à saphirs. La ruée commence, ils sont des dizaines à creuser le long des berges et ramassent des centaines de pierres sans autorisation. Une fois taillé, en fonction de son poids, de sa couleur et de sa pureté, un saphir peut valoir des milliers voir des dizaines de milliers d'euros. Des orpailleurs confessent qu'ils ont enfreint les règles pendant des années et racontent la violente rivalité avec leur concurrent. TF1 | Reportage B. Guenais, E. Fourny