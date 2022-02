Aux côtés des Français d'Ukraine

Une scène inimaginable pour ce Français qui filme des hélicoptères survolant sa maison. À 150 km de Kiev, Jacky Lebas se prépare au pire. Farine, bocaux, pomme de terre... Il a fait de sa cave un abri. "Ça devrait nous permettre de tenir un moment. Mais on ne sait pas pour combien de temps on sera nourri, on sera un peu protégé et aussi se protéger des bombardements", se demande-t-il au micro de TF1. La situation était devenue insoutenable pour Mohamed Elbrahmi, coincé chez lui, terrorisé. "J'ai entendu des bombardements, des tirs de feu. On n'arrive pas à partir, à quitter. Je suis scotché contre la fenêtre pour voir ce qui se passe. On ne boit pas, on ne mange pas", se plaint-il. L'espace aérien est fermé. Jeremy De La Cruz fait partie de ces Français bloqués sur des routes complètement saturées. Partir ou rester, la question se pose aussi pour Edouard-Laurent Dorges. Il est impossible pour cet entrepreneur français de laisser derrière lui quatorze ans de vie en Ukraine. "Aujourd'hui, je n'ai pas pris cette décision parce qu'elle est compliquée à prendre. Certes, je suis français mais toute la famille de ma femme est ukrainienne", s'inquiète-t-il. Stéphane Vaittinadane, lui aussi, n'a pas encore pris sa décision, mais il se tient prêt à évacuer. L'ambassade de France en Ukraine recommande à tous ses ressortissants de rester à l'abri, compte tenu des risques. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Debut, J. Lacroix-Nahmias