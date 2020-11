Aux États-Unis, un Thanksgiving en modèle réduit

Sur la dernière ligne droite avec le festin de Thanksgiving ce soir, c'est la grande ruée vers les dindes prêtes à être farcies. Grosses, grasses mais moins que d'habitude... Les années précédentes, les clients choisissaient en général de belles bêtes de dix kilogrammes. Cette année, pandémie oblige, ils repartent moins chargés : quatre kilogrammes en moyenne. Ils seront moins nombreux à table. A l'Eastern market à Washington, la patronne Suzanne a vu ses ventes baisser pour ces fêtes, mais elle réalise tout de même un joli score : 400 dindes écoulées contre 600 bêtes habituelles. "Ça marche bien malgré tout. On pensait que Thanksgiving était mort, eh non", nous a-t-elle confié. Certains avaient même pris les devants. Dans le Maryland, un fermier a eu une formidable intuition et n'a élevé cette année que des femelles. Michael avait pressenti les repas restreints. Bilan, il a réussi à vendre 70 de ses 90 animaux. Il ne lui reste plus sur les bras que les gros mâles mécontents. Thanksgiving est aux États-Unis une fête plus importante que Noël. Cinquante millions de voyageurs en général rejoignent leurs familles. D'habitude, Felicia retrouve 22 personnes chez elle. Mais ils ne seront que huit ce soir, par prudence. "Disons que l'avantage, c'est que ça coûte moins cher. Et je n'ai pas passé des jours à cuisiner", nous a-t-elle fait part.