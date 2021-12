Aux États-Unis, une épingle troquée contre… une maison

Il y a deux ans, Demi Skipper n’avait pas les moyens de s'acheter une maison. Elle va pourtant s’installer dans cette bâtisse à 80.000 dollars, qui ne lui a rien coûté. Un rêve rendu possible grâce au troc. Tout a commencé sur les réseaux sociaux, avec cette simple épingle à cheveux. L’idée, simple mais brillante, est de l'échanger contre d'autres articles. En retour, elle recevra ces boucles d’oreilles qu’elle échange contre des coupes de champagne, puis contre un aspirateur et des chaussures de marque. Il lui faudra 18 mois d’échanges pour trouver des objets stratégiques. Traversant les États-Unis de long en large pour échanger un appareil photo contre un ordinateur, gagnant ainsi en valeur, petit à petit. Sa notoriété lui permettra d’accéder à des objets de luxe : d’une Ford Mustang à un mobile home. Après quelques travaux de rénovation et 27 échanges gratuits, l’émotion d’une vie. T F1 | Reportage D. De Araujo, S. Cherifi