Aux Etats-Unis, votre dîner est désormais livré par drone

Joseph, aumônier pour l'armée américaine, vient de rentrer chez lui après une longue journée de travail. Il "vient de commander des ailes de poulet”. À peine 20 minutes plus tard, fendant le ciel au loin, les ailes de poulet débarquent dans son jardin, sous l'œil médusé des voisins. “Ça fait de la bonne pub pour l'entreprise”. Cela fait six mois que la société Flytrex propose des livraisons par drone en partenariat avec les restaurants du coin. Deux salariés sont sur le coup : le Runner, celui qui se dépêche d'aller chercher la commande. Tous les restaurants doivent être dans un rayon d'un kilomètre. Une fois la commande récupérée, l'opérateur droniste rentre en scène. Il la pèse, car l’engin ne peut pas transporter plus de 3 kilos. Toute une logistique qui nous a fait nous questionner sur la rentabilité de l'opération. “Pour que ce soit rentable, il faut un maximum de commandes. Un opérateur droniste peut à lui tout seul envoyer plus de 10 commandes par heure, alors qu'un livreur classique n'en fera que 2 ou 3”. La livraison par drone est en train de prendre son envol aux États-Unis. Google, Amazon et UPS livrent désormais des courses à domicile ou encore des médicaments et des vaccins dans les hôpitaux. L'argument numéro un est le gain de temps. En évitant les feux et la circulation, un drone met en moyenne trois fois moins de temps qu'un livreur en voiture. Il est aussi beaucoup plus logique, puisque fonctionnant à l'électricité. Dans le quartier de Joseph, ils sont de plus en plus nombreux à adhérer à ce mode de livraison, évoquant un dernier argument : plus de sécurité lors du trajet. “Je préfère ça plutôt que les livreurs qui conduisent très vite, ils grillent même les stop”. Si au départ ils n'étaient qu'une dizaine de clients, ils sont désormais 5 000 à s'être laissé tenter. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Derrien, J. Asher, A. Bourgeois