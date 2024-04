Aux origines du changement climatique

Pourquoi a-t-on aujourd'hui autant de mal à passer des énergies ? Pour mieux comprendre, il faut remonter le temps et revenir à l'origine de toute cette histoire. Au XIXe siècle, c'est en Europe que tout a commencé. Pour la première fois, on réussit à dompter les énergies fossiles à grande échelle, pour transformer notre façon de produire. C'est la révolution industrielle. Dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, tout va plus vite et l'Homme commence à modifier son environnement à une vitesse sans précédent. Les nouveaux combustibles ont beaucoup d'avantages. Ils sont peu chers, très abondants et surtout, ils offrent un rendement énergétique jamais-vu auparavant. Ce nouvel or permet de faire tourner les usines qui fabriquent de plus en plus de machines. Grâce à ces énergies, l'économie est en croissance rapide. On crée beaucoup d'emplois. On gagne en confort de vie et en temps libre. En 1848, la journée de travail passe de douze heures à dix heures maximum, puis à huit heures en 1919. En clair, les énergies fossiles ont transformé nos vies. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Khezzar, C. Aragona, E. Chambeyron