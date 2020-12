Aux Pays-Bas, un confinement strict pour freiner l’épidémie

Avec ses rues vides, ses magasins fermés, Amsterdam a changé de visage, mais toujours sans masque. Il est obligatoire seulement à l'intérieur. C'est la première fois que le gouvernement oblige les commerces à fermer depuis le début de la crise sanitaire. Une situation difficile à accepter par les Néerlandais, car ils aiment leur liberté. "C'est vraiment inédit. Être obligé de fermer les magasins, c'est très sévère", a regretté Raoul Mulder, tailleur. "On a été un peu surpris par l'annonce. La culture, c'est plutôt qu'on décide nous-même. Mais en même temps, on n'a pas été assez prudent", a expliqué une passante. Ces décisions fermes ont été prises par le gouvernement pour faire face à l'augmentation rapide du nombre de malades. Le taux d'incidence y est de 3 600 cas pour 100 000 habitants. C'est autant qu'en France. Les Néerlandais sont priés de passer Noël à trois maximum par foyer. Avec ce tour de vis, le pays s'aligne sur le confinement très strict déterminé en Allemagne. L'idée est d'éviter que les voisins allemands ou belges viennent faire leurs courses de Noël aux Pays-Bas, et de limiter aussi les célèbres et traditionnels rassemblements du Nouvel An.