Aux Sables-d'Olonne, la plage ferme à marée haute

Pour ce week-end de l'Ascension, l'emblématique plage des Sables reste ouverte le matin. Les Sablais et les touristes ont su profiter de chaque minute aujourd'hui. Bien surveillée, la plage reste déserte tout l'après-midi. L'eau peut très vite monter en quelques heures, comme ce jeudi. Ces prochains jours, la baignade matinale sera donc plébiscitée. Pour la ville, ce week-end est un test pour l'été.