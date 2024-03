Avalanche au Mont-Dore : quatre morts, un blessé

Dimanche, en fin d'après-midi, les corps des quatre alpinistes décédés dans l'avalanche sont redescendus par les services de secours. Au total, ils sont sept à avoir été emportés sur une cinquantaine de mètres en tout début d'après-midi par une importante coulée de neige. "Il s'agit de personnes qui étaient tout à fait équipées. Malgré tout, on déplore quatre victimes, mais deux personnes ont pu être sauvées. L'une parce qu'elle avait un airbag, et l'autre parce qu'elle a pu être localisée très rapidement", précise Bruno Fauh, procureur de la République adjoint au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) Le Val d'Enfer est une zone aux pentes extrêmement importantes et réputée pour sa dangerosité. La zone de l'accident est située à moins de 2 km du bas de la station du Mont-Dore. Pisteurs, moniteurs de ski, secours accompagnés de chien... Près de 40 personnes ont participé aux recherches. "J'ai été appelé à 13h49. Tout de suite, beaucoup de personnes sont allées sur les lieux. Ce qui a permis de sauver quand même trois personnes, malgré les quatre victimes décédées. Je tiens vraiment à leur en féliciter", raconte Sébastien Dubourg, maire (DVD) du Mont-Dore (Puy-de-Dôme). Le groupe parti en début de journée était encadré par un guide de moyenne montagne, originaire du Cantal, très expérimenté. Il connaissait parfaitement cette zone. "Il est reconnu comme un bon. Ça surprend un peu, mais c'est comme ça, c'est la montagne. Tout de façon, il y a des super bons qui se font avoir au bout de 20 ans de montagne. C'est dur, c'est une stratégie", regrette Christophe Boivin, directeur de la station du Mont-Dore. Une enquête est désormais en cours pour déterminer les raisons exactes de cet accident qui aura coûté la vie à quatre personnes. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament