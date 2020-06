Avalanche de plaintes contre la gestion de la crise sanitaire

Le Parquet de Paris a ouvert une enquête d'ampleur sur la gestion de la crise sanitaire. Au total, 62 plaintes ont été déposées. L'une d'entre elles contre X par le collectif Inter-Urgences. Mis en danger de la vie d'autrui, homicide et violences involontaires, abstention volontaire de combattre un sinistre... Les qualifications pénales sont lourdes. Mais ces plaintes pourront-elles aboutir à un procès ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.