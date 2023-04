Avalanche en Haute-Savoie : un drame inévitable ?

Elle a surpris tout le monde, une avalanche au caractère exceptionnel. Sur une vidéo amateure, la masse de neige s'est décrochée hier en fin de matinée, sur le glacier d'Armancette à 3 500 mètres d'altitude, au-dessus de la station des Contamines-Montjoie. Une avalanche de 1 600 mètres de dénivelé sur 500 mètres de large. Elle emporte six personnes, parmi elles des professionnels de la montagne, deux guides locaux de 39 et 49 ans. C'est toute une commune qui est endeuillée. Un drame d'autant plus surprenant qu'hier dimanche 9 avril, les conditions météorologiques étaient bonnes. Selon plusieurs représentants des guides de hautes montagnes, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. À cela s'ajoute un risque d'avalanche limité. Aucune alerte n'avait été émise par Météo-France, qui avait évaluée le risque à deux sur cinq. L'échelle européenne va de "un risque faible" à "cinq risque très fort". Une enquête est en cours et notamment une analyse du manteau neigeux, là où l'avalanche s'est déclenchée pour déterminer les circonstances de ce drame. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Prez, A. Cerrone