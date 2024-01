Avalanche meurtrière : que s'est-il passé ?

Pendant trois heures, des secouristes ont sondé la neige, cherché, pour finalement trouver deux corps sans vie, celui d'une mère et de son fils. Il est 15h30, ce jeudi 28 décembre 2023, lorsqu'une avalanche se déclenche sur un secteur hors-piste. Grâce à son détecteur de victimes d'avalanche, un premier skieur légèrement blessé est vite retrouvé. La mère et son fils sont ensuite emportés. Sur le bord de la piste, trois autres membres de cette famille britannique, encadrés par un moniteur indépendant, assistent impuissants à la scène. Le risque n'était que de deux sur une échelle de cinq. Mais le hors-piste est déconseillé. L'avalanche aurait été provoquée par des skieurs en amont. L'absence d'équipements pose aussi question. La famille n'était pas équipée de détecteur de victimes d'avalanche, contrairement à leur moniteur. Ce n'est pas obligatoire, mais recommandé en hors-piste. Le moniteur a-t-il commis une faute ? C'est ce que vont tenter de comprendre les enquêteurs. Lui et la famille britannique se connaissaient bien. Il organisait des sorties pour elle chaque hiver. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy