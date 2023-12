Avance sur salaire : quelles sont les règles ?

Le mois de décembre vient à peine de débuter, pourtant Carla a déjà perçu son salaire. Elle a demandé une avance à son employeur. La demande a tout de suite été acceptée par son patron. Comme elle, de plus en plus de salariés voient cela comme une solution face à l’inflation. Près de 27% des Français ont demandé cette année un acompte sur salaire en prévision de Noël. Encore, faut-il savoir quoi demander. Demander un acompte sur salaire revient à demander le paiement de tous les jours déjà travaillés. C’est un droit. Votre employeur est obligé de l’accepter. Dans le cas d’une avance sur salaire, c’est tout le mois qui vous est versé, et cela, votre patron peut le refuser. Une société a développé une solution pour faciliter le versement des acomptes. Les entreprises partenaires n’ont plus qu’à mettre une application à la disposition de leurs salariés. L’année dernière, 150 entreprises avaient déployé cette application pour leurs employés. Cette année, elles sont 300, deux fois plus. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Gay, B. Chastagner