Avancée scientifique : en Corse, reproduction réussie de langoustes rouges en laboratoire

Au petit matin, sur la côte corse, Michel Serreri, pêcheur professionnel à Ajaccio, remonte ses filets à langoustes. Cette pêche artisanale est aujourd'hui en danger en Méditerranée. Sur ses 800 mètres de filet, seulement deux langoustes sont au rendez-vous. Il lui est arrivé souvent de la pêche sans langouste. De retour au port, on conserve précieusement dans les viviers ces prises devenues rares et onéreuses. Les prix flambent. La langouste rouge se négocie 90 euros le kilo. Auparavant, en quantité nombreuse, ce poisson est actuellement devenu un produit de luxe. Mais ces derniers jours, l'espoir est venu de la science. Dans ce laboratoire au sud de Bastia, les scientifiques de l'Université de Corse ont réussi la prouesse mondiale de donner naissance à six juvéniles. Il est impossible de filmer ses six bébés langoustes. Mais trois photos montrent cette méthode de reproduction unique et protégée. Seuls les géniteurs qui ont pondu des œufs nous sont montrés. Cette découverte est le fruit de dix ans d'étude. Les équipes Stella Mare sont spécialisées dans la reproduction des espèces vulnérables comme l'huître, l'oursin et deux poissons en danger, le corb et le denti. L'objectif est de réintroduire ces espèces dans leurs milieux naturels. Pour vérifier la méthode scientifique, d'ici quelques mois, de nouvelles phases de reproduction seront lancées. Les juvéniles de langouste rouge seront lâchées dans une réserve intégrale en lieu tenu secret.