Avant la rencontre choc : la ferveur au Maroc

C'est écrit dans les rues. Pour les Marocains, c'est plus qu'un match, c'est un rendez-vous avec l'histoire et il n’est pas question de le manquer. Dans le restaurant de Sofiane, le service sera sans doute plus long que d'habitude. Mais en ce jour presque sacré, les clients auront quelques avantages. "On ne paie rien, consommation gratuite. Tout ça, c'est pour notre pays", lance un restaurateur. Dans les bars, il n’y a plus aucune table disponible ou presque. Youssef a dû refuser des clients. Pour cette demi-finale, la compagnie aérienne nationale a décidé d'affréter 30 avions supplémentaires en direction du Qatar. Ce matin à Rabat, des centaines de personnes attendaient leur tour à l'agence. Certains y ont passé la nuit. "Je suis prêt à mettre 2 000 euros. J'ai envie d'y aller. C'est historique ce qui se passe", "en ce moment, tout le Maroc est fan de foot. On y croit", s'expriment les supporters marocains. Un rêve commun pour 37 millions de Marocains. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Souary, V. Pierron