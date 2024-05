Avant l'arrivée de la flamme : Marseille en effervescence

Ça y est ! Le Belem aperçoit enfin les côtes françaises. Le mythique voilier, qui transporte la flamme olympique, atteindra sa destination dans quelques heures maintenant, le Vieux-Port de Marseille. Dans la ville portuaire du sud de l'Hexagone, l'arrivée de la flamme sera célébrée par 150 000 personnes. Et c'est sur une piste d'athlétisme flottante qu'elle touchera le sol français pour la première fois. Derniers coups de peinture, derniers préparatifs sur le Vieux-Port et derniers réglages pour le ténor marseillais Naestro. C'est sa voix qui accueillera la flamme le 8 mai 2024, avec une vibrante marseillaise a cappella. "Je n'ai jamais rêvé d'un moment comme ça, parce que je ne l'ai même pas imaginé en fait. Ça paraît irréel et j'espère vraiment que ma maman sera fière de moi", s'exprime-t-il. Une fierté partagée par toute une ville. L'arrivée de la flamme est dans toutes les têtes, même les plus petits commencent à comprendre que quelque chose de grand se prépare et se mettent à rêver. À son entrée dans la rade de Marseille, le fameux voilier sera accompagné par plus de 1 000 bateaux. Il commencera sa parade maritime vers 11h, de nombreuses animations auront lieu tout le long de son parcours. TF1 | Reportage P. Corrieu