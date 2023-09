Avant le match, dans la tête des Bleus

Portés par des centaines de supporters, les joueurs du XV de France quittent leur hôtel à 19 heures, concentrés, déterminés. À leur arrivée au Stade, un silence cathédral règne. C’est en rangs serrés que les Bleus découvrent le terrain de Lille. Que peuvent bien se raconter Damian Penaud et Mathieu Jalibert lors de leur conversation que l’on aperçoit dans les images ? Ils ne joueront pas ce jeudi soir. Au contraire, Antoine Hastoy et Louis Bielle-Biarrey fêtent leur premier match en Coupe du monde. Les Uruguayens semblent détendus. Ils affrontent ce soir une équipe de France remaniée. Au total, il a douze changements par rapport au match contre les All Blacks. Les Bleus pourront compter sur leurs proches, fidèles au poste. La famille de l’ailier Gabin Villière est déjà prête à pousser derrière son protégé. La femme de Sekou Macalou n’a qu’une hâte, c’est de prendre son mari dans les bras après le match. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Abel