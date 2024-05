Avant les Jeux : Paris se refait une beauté

L'église de la Madeleine, noircie au fil du temps, est comme neuve. Dix millions d'euros, deux ans de travaux pour lui redonner tout son éclat, c'est une très bonne surprise pour des touristes. J-74 avant les Jeux olympiques, Paris veut être la plus belle pour accueillir les touristes du monde entier. Alors, depuis des années, la capitale ressemble à cela, des chantiers dans tous les quartiers, jusqu'à 6 400 en même temps. Ce sont 600 de moins aujourd'hui, et de premiers résultats déjà visibles. Une rue du nord de Paris est rendue en grande partie aux piétons, porte Maillot, transformation spectaculaire. Presque tout a changé, routes redessinées, végétalisées, avec un millier d'arbres plantés, piste cyclable, et même une ligne de tramway tout juste sortie de terre. C'est l'aboutissement d'un chantier colossal qui ne manquera pas aux habitants du quartier. Qui dit fin des travaux, dit aussi retour des clients, les commerçants du quartier travaillaient ces derniers temps au ralenti. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage R. Sygula, M. Merle