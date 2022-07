Avec ou sans arbre : quel écart sur le thermomètre ?

Armé d’un simple thermomètre, l’une de nos équipes a fait le test. En tout début d’après-midi dans le centre-ville d'Évreux. “Dans cette rue, en plein soleil, la température avoisine les 40 degrés”. Alors qu’un peu plus loin, sur la même voie, le trottoir est arboré. “Il y a donc un peu plus d’ombres et 36 degrés, soit 4 degrés de moins”. Partout, chercher les arbres, la verdure, le moindre mètre carré d’ombre. Notre équipe a également observé un phénomène étonnant : pour traverser la Place de la mairie, tout le monde accélère le pas. Ils ont souligné qu’ils ont tout de suite envie d’aller à l’ombre avec le soleil. Comment expliquer que planter des arbres en ville apporte de la fraîcheur ? D’abord, parce qu’ils bloquent les rayons de soleil et apportent donc de l’ombre. Ce qui empêche le bitume d’absorber la chaleur. Mais surtout, ils transpirent. L’eau puisée par leur racine et rejetée par les feuilles sous forme de vapeurs d’eau. Jusqu’à 450 litres rejetés par jour pour un gros arbre, l’équivalent de cinq climatiseurs. Alors, au pied de la cathédrale d’Évreux, des travaux s’effectuent tout l’été. Pour verdir encore plus le centre-ville, il y aura 3 000 nouvelles plantes d’ici fin août. Végétaliser nos villes est devenu crucial et urgent. Certaines grandes agglomérations sont souvent citées en exemple, notamment Nice, Montpellier et Nantes. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Jeanson, B. Sid Ahmed