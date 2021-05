Aviation : l’huile de cuisson, le carburant du futur ?

Rarement un vol long-courrier aura rassemblé autant de ministres et grands patrons des secteurs pétroliers et aériens. Ils sont fiers de poser au pied de l'avion en question. Ce qui fait sa particularité, c'est que ce dernier va relier le Canada avec un carburant composé à 16 % d'huile de friture. Anne Rigail, directrice générale d'Air France, explique que le carburant est issu essentiellement d'huile usagée. "Ces 16 % vont nous permettre de baisser les émissions de CO2 d'à peu près 15 %", a-t-elle ajouté. Une première, d'autant que ce biocarburant est 100 % Français. Pour l'obtenir, il a fallu collecter les huiles usagées de la restauration rapide. Ensuite, les traiter à l'hydrogène pour les rendre plus résistantes. L'autre particularité, c'est son prix. Il coûte quatre fois plus cher à produire et c'est le passager qui devra payer. Pour un vol Paris-Montréal par exemple, comptez quatre euros en plus du coût du billet actuel. Plus chère au nom de l'environnement, l'initiative ne convint pas à certaines organisations écologistes. Dans l'un des secteurs les plus polluants, l'enjeu est donc de trouver d'autres leviers. Les avions à hydrogènes sont à l'étude. L'objectif est de réduire drastiquement les émissions de carbone d'ici 2050.