Avion accidenté à Montpellier : les dessous d'un remorquage périlleux

Après deux jours et demi d’interruption, le trafic a enfin repris à l’aéroport de Montpellier. De quoi rassurer les voyageurs. Pourtant, ce lundi matin, ce n’était pas gagné. Il a fallu plusieurs heures avant de pouvoir évacuer le Boeing 737 sorti de piste dans la nuit de vendredi à samedi 24 septembre. Les opérations pour le tracter ont été plus compliquées que prévues. Le remorquage de l’avion cargo s’est achevé dans la matinée de ce lundi 26 septembre. Les causes de l’accident restent à déterminer, mais la météo orageuse au moment de l'atterrissage raté est l’une des pistes envisagées. En période d’épisodes méditerranéens, doit-on s’attendre à ce que cela se reproduise ? Une enquête du bureau d’enquête et d’analyse est en cours et devrait permettre de connaître les circonstances exactes de l’accident. Quatre enquêteurs sont déjà sur place. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Arrigoni