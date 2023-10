Avion électrique : ça décolle !

Silence, ça tourne ! L'avion électrique fait un bruit de gros ventilateur, comme s’il n’y avait aucun moteur. C’est étonnant mais pas inquiétant. Myuji Carbonnel, le tout jeune pilote bénévole de 21 ans, a déjà 100 heures de vol au compteur en avion électrique. Les batteries sont chargées à 96%. L'appareil a environ une heure et 200 kilomètres d’autonomie et seulement deux places pour l’instant. Et c’est le décollage. A l'atterrissage, les roues font des bruits nouveaux. Pour faire le plein, ce n’est pas à la pompe, mais à la borne que cela se passe. Il faut compter une heure et 20 euros pour une recharge complète, sur l’une des huit bornes qui existent en France pour l’instant. Aujourd’hui, avec 30 avions électriques, la France est numéro un mondial. Ils sont tous dédiés à la formation. Cyprien Cassedanne, le patron de l’école de pilotage de Cap Aero à Toussus-le-Noble doit bientôt en recevoir deux. Ils sont plus chers à l’achat que des avions en kérosène, mais sont ensuite moins chers à l’usage. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Roland