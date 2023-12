Avion immobilisé à Vatry : un vol entouré de mystères

Aéroport de Vatry, 14h38, l'Airbus A340 redécolle enfin à destination de Bombay, en Inde. C’est l'épilogue d’un blocage de quatre jours et de quatre nuits pour tous les passagers. Combien sont-ils ? D'après nos informations, 276 ressortissants indiens ont accepté de monter dans l’avion, mais 25 personnes ont refusé d'embarquer et demandent l’asile en France. Parmi eux, cinq mineurs isolés. Ces demandeurs d'asile ont été transférés en car ce lundi 25 décembre. Dans un communiqué, le préfet de la Marne précise qu'ils seront pris en charge à Roissy, dans une zone d'attente dédiée, le temps d’examiner leurs requêtes. Qui a affrété ce vol ? L'avion appartient à une campagne roumaine. Mais à ce stade, son avocat, Maître Liliana Bakayoko, refuse de révéler le nom de son client, l'entreprise qui a loué l'appareil. Parti de Dubaï jeudi 21 décembre, l’avion a été immobilisé en métropole lors d’une escale technique, mais il devait rejoindre le Nicaragua. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, T. Misrachi, A. Chomy