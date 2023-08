Avion : le succès des vols intérieurs

Souvent moins cher et plus rapide, l'avion réussi à s'imposer. Pour relier Nantes à Montpellier, les passagers mettent 1h20 par les airs, contre 6h30 en TGV et plus de 7h par la route. Et ils sont nombreux à plébisciter l'avion pour leurs déplacements en région. Rien qu'à Nantes, le nombre de passagers empruntant un vol intérieur a augmenté de 50 % en seulement dix ans. Derrière ce succès, des compagnies low-cost, comme Volotea ou easyJet. Elles permettent de voyager d'une grande ville à une autre sans passer par Paris. Aujourd'hui, 92 % des TGV desservent l'agglomération parisienne. L'aéroport de Nantes, lui, propose treize vols directs dans toute la France, en évitant Paris. Et ce n'est pas le seul atout de l'avion par rapport au train. Comment expliquer de telles différences de prix ? Pour le comprendre, il faut se souvenir que le kérosène est très peu taxé et que les aéroports bénéficient de nombreuses aides publiques. L’État subventionne d'un côté et tente de réguler de l'autre. La loi interdit les vols intérieurs s'il existe une alternative en train de moins de 2h30. Mais cette mesure ne concerne aujourd'hui que trois destinations : Bordeaux, Nantes et Lyon au départ de Paris. TF1 | Reportage J. Roux, M. Monnier, A. Pocry