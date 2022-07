Avion militaire : une nouvelle arme contre les incendies

Le feu vert donné, dix secondes suffisent pour que l’avion largue l’ensemble de sa cargaison : 20 000 litres d’eau. Bien plus que n’importe quel avion. Une prouesse en matière de lutte contre les incendies qui permettra peut-être bientôt d’éteindre des feux de forêt en des temps records. Nous sommes à bord d’un Airbus A400M, utilisé actuellement comme avion de transport militaire, demain, potentiellement comme bombardier d’eau, sans qu’aucune modification n’y soit réalisée. Simplement, grâce à un dispositif : une citerne et deux tuyaux spécialement pensés pourraient être installés à bord de l’appareil. Encore en phase de test, Jean-Brice Dumont, président de Airbus Aviation Militaire, pourrait très vite équiper une partie des 19 A400M que possède la France. Faisant de l’engin, une arme incontournable en cas d’incendie. Capable de déverser trois fois plus d’eau qu’un Canadair, il peut surtout voler 24 heures sur 24. Là où jusqu’à présent, de nuit, les pompiers n’avaient aucun soutien aérien. Le seul limite de l’engin, contrairement au Canadair, il lui est impossible de se ravitailler en plein vol. Il faut obligatoirement atterrir. Ce qui n’est pas un problème, assure Airbus, car l’avion conçu pour l’armée peut se poser presque n’importe où. Sur une plage, par exemple, pour remplir la citerne en eau de mer, ne prendra que quelques minutes. D’autres tests grandeur nature sont prévus pour une possible utilisation l’été 2023. En attendant, de nombreux pays, régulièrement en proie aux flammes, se sont montrés intéressés par cette nouvelle technologie. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Kebdani, C. Aragona