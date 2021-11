Avions de ligne : voler en escadrille pour économiser du carburant

En levant les yeux au ciel, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les oies sauvages volent-elles en escadrille. "Un oiseau peut sentir et donc surfer sur l'air qui est déplacé par l'oiseau devant. Et ça permet, si on se positionne dans cet air, d'avoir une portance gratuite", explique Nick Macdonald, responsable du projet "Fello'fly" chez Airbus. Cette portance gratuite intéresse beaucoup le monde de l'aviation. Au cours d'un vol d'essai mené par Airbus entre Toulouse et Montréal, deux avions de ligne ont volé l'un derrière l'autre pendant 7h30. Au loin, le premier avion génère un sillage dans lequel vient se placer un second appareil, avec un léger écart latéral comme l'aurait fait une oie. L'avion de derrière profite du courant incendant d'air doux pour réduire sa consommation en carburant de 5%. Si ce projet paraît compliquer à mettre en place pour les vols courts, il devient en revanche très intéressant quand deux avions se suivent pendant plusieurs heures. "Il est limité à des vols long-courriers. Mais comme on peut avoir cinq à sept tonnes de carburant qui vont être économisées par exemple sur un vol Paris-New York, c'est très intéressant. Même si on ne l'appliquait que sur une partie de ces vols, on économiserait des millions de tonnes de CO2 chaque année dans le monde", précise Xavier Tytelman, expert en aéronautique.