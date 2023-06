Avocats d'Espagne : une récolte ménacée par la sécheresse

Sath Andrew Thomphson, agriculteur, a fait le constat que les fruits de son exploitation sont de plus en plus petits. Il s'est habitué à ce résultat depuis quelques années. Après avoir perdu 75% de sa récolte l'année 2022, il envisage de réduire sa plantation d'avocatiers de 200 à seulement 50 arbres. Il a investi dans un nouveau système d'irrigation qu'il estime pouvoir être rentable. Cette agriculture raisonnée reste une exception. Dans les plus grandes exploitations, un seul avocatier peut consommer jusqu'à 180 litres d'eau par jour, soit quatre fois plus qu'un oranger, par exemple. D'où provient toute cette eau ? Raphaël Yus, chercheur en biologie à La Viñuela en Espagne, nous montre des gigantesques bassins artificiels creusés aux pieds des montagnes. Le plus grand bassin de la région de Málaga est presque à sec. Pour lui, il n'y a pas de doute, c'est l'avocat qui assèche le sol et l'Andalousie n'a plus le moyen de répondre à la demande. Pourtant, la tendance est à l’augmentation des surfaces cultivées. Un kilogramme d’avocats peut rapporter 3 euros aux producteurs. Pour eux, c’est la promesse d’une rentabilité imbattable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévèque