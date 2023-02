Avoir un chat : la clé du bonheur ?

Elle a un an et s'appelle Tabata. Dès son adoption, il y a huit mois, cette petite chatte a apporté une joie de vivre à Mathilde et à sa fille Lou. Mère célibataire, pour elle, son chat est une présence en plus avec qui elle parle, comme à un être humain. Dans cet hôtel "Le Moustache Pension", réservé aux matous, Alice Bachelet constate chaque jour le bien-être que procurent nos petits félins aux êtres humains. Le chat est source de bonheur grâce aux vibrations émises par le ronronnement. "On a des capteurs sous la peau qui entrent en connexion avec ces vibrations et qui envoient un message au cerveau. Et il y a une libération de l'hormone du plaisir comme l'endorphine, la dopamine. Tout ceci est interprété comme du bien-être", explique Maxime Bellego, docteur en psychologie. Une étude faite sur 4 000 Américains montre que les propriétaires de chat ont moins de stress, moins de tensions et qu'ils font moins de crise cardiaque. Star des réseaux sociaux, on dénombre aujourd'hui quinze millions de chats, deux fois plus que les chiens. TF1 | Reportage J. Chubilleau, M. Derre. P. Véron