Avril serait-il le premier mois de l'été ?

Après des mois de grisaille et de froid, la chaleur est enfin arrivée. La température a grimpé de presque dix degrés en quelques heures seulement. Du nord au sud, chacun profite du beau temps sous un soleil resplendissant. Cette année, il se pourrait même que le mois d'avril soit le plus chaud jamais enregistré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.