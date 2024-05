Azerbaïdjan : usine à fake news ?

On voit souvent le drapeau de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, ce petit pays du Caucase est situé à 14 000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie. Alors que fait l'Azerbaïdjan dans l'archipel ? Selon le ministère de l'Intérieur et des élus de l'île, le pays soutient les mouvements indépendantistes, comme en Guyane ou en Corse. Le but de l'Azerbaïdjan est de déstabiliser la France qui soutient l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabagh. La manœuvre est en place depuis plusieurs mois, et même de façon officielle. En avril dernier, un groupe d'élus indépendantistes se déplace à Bakou pour signer un accord parlementaire avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, l'organe français chargé d'enquêter sur les ingérences en ligne cible 1 600 comptes sur les réseaux sociaux, responsables de milliers de fausses informations sur les émeutes. Faire intervenir des puissances étrangères en Nouvelle-Calédonie, c'est ce que semblent vouloir certains manifestants. Sur des banderoles, des Kanak demandent à Vladimir Poutine de venir les libérer, avec un texte écrit en cyrillique. TF1 | Reportage J. Quancard, A. Ponsar