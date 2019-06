Bac 2019 : le "temps" de la philo

À quelques minutes du coup d'envoi ce matin, les candidats du bac de philosophie attendaient avec impatience de découvrir leurs sujets. Et parmi eux, cette année, une question a fait couler beaucoup d'encre en filière littéraire : "est-il possible d'échapper au temps ?". Le sujet avait laissé les candidats un brin désorientés, pour une note coefficient sept dans cette filière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.