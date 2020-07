Bac 2020 : le taux de réussite explose à 91,5%

Les résultats du baccalauréat 2020 ont été publiés ce matin. Le taux de réussite est mirobolant : 91,5% des candidats ont été reçus avant le rattrapage. C'est du jamais vu. Même en 1968 où les épreuves du bac avaient été complètement chamboulées, on n'avait pas vu un pareil score. Cette année-là, le taux de réussite avait été de 81,3%. Ce cru exceptionnel s'explique entre autres par l'indulgence des jurys. Dans chaque matière, la moyenne du candidat était arrondie au point supérieur.