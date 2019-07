Baccalauréat : l'inquiétude des lycéens

Une grande confusion s'installe auprès des 744 000 candidats qui ont passé le baccalauréat. Après plusieurs semaines de révisions, et une période d'examens stressante, certains sont perdus et s'inquiètent de ne pas disposer de toutes leurs notes. Une angoisse d'autant plus importante pour les élèves des académies, où le mouvement des correcteurs grévistes est le plus fort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.