Baccalauréat : peut-il y avoir des recours devant la justice ?

La grève des professeurs correcteurs du bac soulève des questions juridiques. Un candidat s'estimant lésé peut-il déposer un recours à la justice ? Et contre qui ? Les élèves ont-ils été tous traités de manière équitable ? Les enseignants grévistes qui ont refusé de communiquer les notes ou les copies ont-ils abusé du droit de grève ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.