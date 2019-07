Baccalauréat : un drôle de rattrapage

Le baccalauréat 2019 restera comme l'un des plus chaotiques de ces 50 dernières années. Toutes les copies ont enfin été récupérées auprès des professeurs grévistes, et toutes les notes ont pu être attribuées. Les 100 000 candidats qui passaient les oraux de rattrapage se souviendront longtemps de ce mois de juillet. Certains étudiants ont été maintenus en rattrapage, tandis que d'autres y ont échappé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.