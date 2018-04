Bachar al-Assad va-t-il perdre sa Légion d'honneur ?

C'est la plus haute distinction française, et également une récompense créée par Napoléon pour les militaires et les civils les plus méritants. En 2001, Bachar al-Assad était élevé au rang de grand-croix de la Légion d'honneur. Lundi 16 avril, l'Elysée a annoncé qu'une procédure allait être engagée pour que le dictateur syrien ne puisse plus arborer la prestigieuse décoration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.