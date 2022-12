Baguette : bientôt au patrimoine mondial ?

Au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a quelques grandes dames bien installées et puis, il y a les petites nouvelles. Ce mardi 29 novembre 2022, la baguette devrait faire son entrée sur la liste très sélecte des monuments protégés. Et pour cause, la baguette est une star internationale. "Je suis venue pour visiter la Tour Eiffel, mais aussi pour manger beaucoup de baguettes. J'adore la baguette", affirme une touriste. Et un autre d'ajouter, "tout le monde connaît la baguette. En Italie, c'est très connu". Voici ce que l'UNESCO veut consacrer : une croûte craquante à souhait et une mie parfaitement aérée. C'est le fruit d'un savoir-faire français, ancien et complexe. Une bonne baguette ne s'improvise pas. "On travaille une matière qui est une matière vivante et c'est ça qu'il faut comprendre. Si à un moment donné vous laissez votre pâton de pâte, vous allez faire quelque chose et vous revenez dans quinze minutes, ce n'est pas le même que celui que vous avez laissé au moment où vous êtes parti", souligne Logan Lafond, cofondateur de la boulangerie-pâtisserie chez "Ernest & Valentin". Il se vend six milliards de baguettes tous les ans en France, soit 320 toutes les secondes. Les Français sont très attachés à ce symbole. Chacun a un rapport personnel à ce produit. "Moi, je suis fidèle à mon pain le matin, le midi et le soir", lance une consommatrice. Pourtant, le nombre de boulangeries diminue. Elles étaient 55 000 en 1970, 35 000 seulement aujourd'hui. En cause, la concurrence des boulangeries industrielles, la hausse des coûts et les difficultés à recruter. Même si la reconnaissance de l'UNESCO n'est que symbolique, les boulangers comptent l'utiliser pour des vocations. TF1 | Reportage S. de Vaissière et T. Marquez