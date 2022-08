Baguette, essence, électricité : les prix vont-ils baisser ?

Dans vos dépenses du quotidien, avez-vous remarqué des baisses de prix ? Les avis sont partagés. Certes, vous ne le voyez pas, mais depuis quelques jours, les cours mondiaux fléchissent. Celui des céréales, - 25% par rapport à 2021. Le baril du pétrole connait aussi une baisse. Son prix vient de passer aujourd'hui sous la barre des 100 dollars. Mais ces baisses sont fragiles. "Il faut faire attention puisque le pétrole et les céréales peuvent avoir des baisses importantes, mais aussi remonter dès le lendemain, parce que ce sont des marchés très spéculatifs. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on va continuer d'avoir des hausses et des baisses très significatives", explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste BDO France. Comment peut-on expliquer de telles baisses sur certains produits ? Il y a deux jours, les ports ukrainiens ont enfin pu exporter leurs céréales. Le marché s'est alors détendu, et le cours avec. Allez-vous alors constater ces baisses sur votre ticket de caisse. C'est possible mais pas pour tous les produits. Comme l'explique Stéphanie Villers, économiste. Pour observer une réelle baisse, il faudrait que les cours des gaz et de l'électricité chutent à leur tour. Et d'après les spécialistes, ce n'est pas prévu. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Parrot, F. Jolfre