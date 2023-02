Baguette : fait-elle toujours le poids ?

Elle est incontournable à chacun de nos passages à la boulangerie. Mais savons-nous le poids de notre baguette de pain ? En théorie, elle doit peser environ 250 g. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Nous avons alors fait le test en achetant une baguette dans chaque boulangerie et dans chaque supermarché que nous avons croisé. À notre retour, c'était la surprise. À la pesée, nous avons eu une baguette à 268 g, une autre à 251 g ou encore à 291 g... Aucune n'a le même poids. Alors qu'en général, on paie le même prix partout pour une même baguette. Certains clients ont ainsi l'impression de se faire rouler dans la farine. Mais il n'y a rien d'illégal puisque le poids de la baguette n'est pas réglementé. Cela dépend alors de la façon de travailler du boulanger. Pour certains, le poids est identique pour chaque baguette tandis que pour d'autres, il est aléatoire. Moins une baguette est cuite, plus elle est lourde. Si le poids est libre, il doit en revanche correspondre à celui indiqué sur l'étiquette en vitrine. La répression des fraudes effectue des contrôles réguliers. S'il est inférieur de plus de 10 %, l'amende peut vite atteindre plusieurs milliers d'euros. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Début, O. Stamnbach