Baguette moins salée : voyez-vous la différence ?

Un petit quelque chose a changé dans votre pain aujourd'hui, sentirez-vous la différence ? Désormais, les pains ordinaires et spéciaux contiennent environ 10 % de sel en moins. Si le changement paraît minime, y a-t-il un réel bénéfice pour notre santé ? "Le fait d'abaisser cette consommation en sel, même de façon minime sur les chiffres quand on regarde statistiquement, cela va avoir un effet sur votre pression artérielle et donc on aura moins d'entrées en pathologie en hypertension artérielle", selon le docteur Faïza Bossy, médecin généraliste et nutritionniste. Depuis 20 ans, la quantité de sel dans les baguettes a été bien réduite. En 2002, nous étions à 24 grammes de sel par kilo de farine. Aujourd'hui, c'est sept de moins, et cela devrait encore diminuer d'ici 2025. La baisse est continue, étalée dans le temps pour ne pas perturber le consommateur. Moins de sel dans son pain, Sébastien Hayertz, boulanger de "Chez Isaac”, à Paris, a pris les devants il y a déjà quelques années. Mais pourrait-on se passer complètement de sel ? Cela paraît compliqué, car il est utile pour la couleur du pain, pour réguler sa fermentation et mieux le conserver. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Bagayoko, T. Valtat