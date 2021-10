Baguette : pourquoi les prix vont augmenter

Croûte croquante, une mie bien moelleuse, la baguette occupe une place de choix dans le cœur de tous les Français. Mais le coût du pain dans cette boulangerie augmentera dans quelques semaines. La faute à la hausse du coût des matières premières à commencer par la farine. Et les mauvaises récoltes de cet été n'aident pas. Le cours du blé a grimpé de 30%. Résultat, ce boulanger paie sa farine encore plus chère, 5 € de plus pour 100 kg. Une hausse qu'il est obligé de répercuter sur ses clients. Si certains boulangers décident de ne pas toucher au prix de la baguette de manière symbolique, d'autres ont déjà augmenté leur tarif. 5 centimes de plus que la semaine dernière. Une hausse compréhensible pour les habitants. Malgré la hausse, les clients restent fidèles à leur boulanger. En trente ans, le prix de la baguette a augmenté de 37 centimes.