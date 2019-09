Bahamas : le chaos après le passage de Dorian

L'ouragan Dorian a fait au moins 20 morts aux Bahamas. Ce bilan est malheureusement provisoire, car plusieurs îles sont encore submergées. Au moins 76 000 personnes ont besoin d'une aide immédiate. Les moyens de transport et de communication ont été presque intégralement détruits. Les Nations unies annoncent l'acheminement de huit tonnes de nourritures et de matériels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.