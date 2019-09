Bahamas : les îles dévastées vues du ciel

Le déluge et les vents à plus 320 km/h n'ont rien épargné sur les îles Abacos. Avant le passage de l'ouragan Dorian, Hope Town et son célèbre phare étaient un site paradisiaque, une carte postale des Bahamas. Sur cette île sans colline ni sommet, rien n'aura stoppé les vents tempétueux et les inondations monstrueuses. Seules les maisons les plus solides et les immeubles sont encore debout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.