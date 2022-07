Baignade, activités nautiques : les Gorges du Verdon au régime sec

En 35 ans à la tête de sa base nautique, Jean-Claude n'avait jamais vu ça. "Normalement, là, ils sont dans l'eau. Toute cette partie-là est dans l'eau... L'eau arrive à la limite de la végétation", dit-il. Aujourd'hui, il faut marcher plus de 200 mètres pour aller toucher l'eau. Alors, même s'il parvient à maintenir une petite activité, Jean-Claude s'inquiète pour les touristes. "Ils viennent de toute l'Europe pour voir ces lacs du Verdon et de voir ça, c'est triste, très triste", regrette Jean-Claude Fraizy, propriétaire de la base de loisirs nautiques "Le Sirocco" à Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). Ici, le niveau a baissé de cinq mètres. Et c'est encore pire à Saint-André-les-Alpes, à 20 km de là. Ces Néerlandais pensaient retrouver ces structures gonflables qui les avaient enchantés l'année passée. Il ne reste aujourd'hui que les blocs de béton auxquels elles s'étaient accrochées. "On est très surpris de ne plus pouvoir rien faire ici. C'est vraiment très étrange", s’étonne l'une d'entre eux. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba