Baignades : comment les plages sont-elles surveillées ?

Difficile de s'imaginer que des vagues représentent un danger. Alors, jeudi après-midi, certains se laissent tenter, malgré les panneaux d'interdiction et les regards réprobateurs. Faut-il donc davantage de surveillance ? Actuellement, les postes de secours ferment entre fin août et mi-septembre. Une question de coût pour les communes, mais aussi de personnel. À la place, la police municipale est mobilisée sur le littoral pendant tout cet épisode de fortes houles, pour faire sortir les baigneurs de l'eau. Mais malgré les affichages et les arrêtées, une fois que la police municipale est passée, il y a toujours des gens qui reviennent se baigner. Mercredi, en voyant une éclaircie, certains vacanciers ont voulu en profiter. Il a fallu faire appel aux pompiers, prêts à intervenir le long des côtes. Ils ont des spécialistes secouristes aquatiques ainsi que l'hélicoptère de la sécurité civile qui sillonne le littoral pour porter secours à des baigneurs en difficulté. Une vigilance maintenue aujourd'hui, l'interdiction de se baigner est prévue jusqu'à ce jeudi soir.