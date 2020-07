Baignades interdites : les accidents se multiplient

Un relâchement est observé le long des fleuves, même si les baignades y sont interdites. Sur le Rhône, les baigneurs ont tendance à sous-estimer le courant. C'est sur ce fleuve qu'a lieu la majorité des accidents mortels dans le département. Les pompiers n'y ont jamais fait autant d'interventions que cette année. Depuis le mois d'avril, on dénombre douze décès par noyade dans la région lyonnaise. C'est trois fois plus que l'an dernier.