Baignades : la sécurité renforcée autour des points d'eau

Ils sont tous venus chercher la même chose : une baignade rafraîchissante. Au moins, 33 degrés ici ce mercredi 15 juin 2022. Alors, une base nautique, à une dizaine de kilomètres de Dijon, fait le plein. La baignade y est surveillée. Le gérant a dû appeler un secouriste en renfort cette semaine. Trois sauveteurs sont mobilisés au total. C’est autant qu'aux mois de juillet et août. Des tee-shirts en orange bien visibles. Leur présence rassure les parents. “Ma fille, elle nage, mais ce n’est pas une championne de nage. Donc au moindre truc, je sais qu’ils sont là. On peut bronzer tranquille”, se confie un père de famille. Un discours qui inquiète les maîtres-nageurs. Et pour cause, il est impossible d’avoir un œil partout. Loin des plages sous surveillance et très fréquentées, d’autres cherchent la tranquillité, comme ces deux amies. Elles savent pourtant que sur cette partie du lac, la baignade est interdite, car c’est non surveillé. Un arrêté municipal ou préfectoral doit être pris pour interdire la baignade. En cas de non-respect, l'amende peut aller jusqu’à plusieurs dizaines d’euros. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Janon