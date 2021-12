Bains chauds, plongées glaciales… À la découverte de l’Islande au fil de l’eau

C'est une terre de feu, de glace et d'eau, une île aux mille contrastes. En Islande, les 200 volcans ont façonné le paysage. Au milieu d'un décor lunaire, des sources naturellement chaudes disséminées aux quatre coins du pays, comme autant d'oasis de chaleur. Nous sommes dans le plus grand parc naturel islandais, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur place, un touriste est prêt à braver le froid pour une plongée mémorable, nager entre deux plaques tectoniques. Il sera accompagné par Thomas Gov, un moniteur français arrivé en Islande il y a cinq ans et qui y a découvert la faille sismique de Silfra. C'est un endroit unique au monde où la terre se déchire. L'eau y est glacée mais translucide. C'est l'une des plus claires au monde, car elle provient directement des glaciers islandais. À quinze mètres de profondeur, les plongeurs explorent la faille jusqu'à toucher les deux continents, l'Amérique du Nord et l'Europe. Chaque année, 80 000 touristes découvrent cet endroit exceptionnel. Au sud-ouest de la capitale de l'île, au beau milieu d'un champ de lave, il y a des sources d'eau chaude comme des piscines naturelles chauffées par les volcans, 39°C toute l'année. Très riche en minéraux, l'eau aurait des vertus anti-âge. Autrefois, les gens y allaient pour soigner leurs problèmes de peau. Aujourd'hui, c'est devenu l'attraction préférée des touristes. TF1 | Reportage E.Despatureaux, N. Clerc, C. Aguilar