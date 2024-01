Bains du nouvel an : tous à l'eau !

À Hermanville-sur-Mer, dans le Calvados, plus de 300 baigneurs se sont jetés dans la Manche. La température de l’eau est à huit degrés Celsius. Tout comme à Deauville, sous les encouragements du maire. Ambiance survoltée à Antibes, où là aussi plusieurs centaines de givrés du bain ont répondu à la tradition qui fait de plus en plus d'adeptes. A quatorze degrés Celsius, c'est un effet revigorant garanti. Et même s'il faut respecter la consigne de ne pas nager trop loin, il y a de quoi faire le plein d'énergie pour toute l'année. TF1 | Reportage C. Bayle, N. Murviedro